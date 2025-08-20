Deputada Linda Brasil denuncia violência de gênero no estado de Sergipe

A deputada Linda Brasil (Psol) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe para denunciar casos recentes de violência de gênero em Sergipe e cobrar medidas efetivas do Estado. Ela destacou que apenas na última semana três ocorrências ganharam repercussão na imprensa: um caso de cárcere privado contra uma mulher no bairro Paraíso do Sul, em Aracaju, e dois episódios de importunação sexual no bairro Santos Dumont, envolvendo uma adolescente de 16 anos e a jovem Elizabete Dantas, de 25 anos.

“É inadmissível que as mulheres não possam caminhar pelas ruas de forma segura. Esses crimes são reflexo de uma sociedade machista e misógina. Precisamos de ações de prevenção, conscientização e do comprometimento do Estado para acabar com a violência contra as mulheres”, afirmou Linda Brasil.

Violência

Além das denúncias de violência de gênero, a parlamentar também tratou de um caso de violência policial que vitimou William e seu pai, Cleverton, mortos no dia 31 de julho, em Aracaju. Segundo Linda Brasil, a família sofreu violações e recebeu versões contraditórias sobre a operação policial. “O Governo de Sergipe precisa parar de confundir segurança pública com terrorismo de Estado. A polícia não pode seguir sendo instrumento de extermínio do povo preto e pobre sergipano. Precisamos de respostas, responsabilização e, sobretudo, de políticas que preservem a vida”, declarou.

Linda Brasil informou ainda que encaminhou ofícios ao Ministério Público e à Secretaria de Segurança Pública solicitando informações sobre a legalidade da operação, preservação das provas e instauração de inquérito. A parlamentar reforçou que continuará acompanhando a família das vítimas e que protocolou uma representação pedindo providências diante da letalidade policial no estado.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques