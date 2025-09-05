TRIBUNAL DE CONTAS DE SERGIPE APRESENTA NOVOS PAINÉIS DIGITAIS PARA FORTALECER TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) deu mais um passo em direção à modernização e à transparência na gestão pública. Na sessão plenária da última quinta-feira, 5, o Diretor de Modernização e Tecnologia, Miguel Melo, apresentou ao colegiado duas novidades tecnológicas que ampliam o acesso à informação e fortalecem a fiscalização: o Sagres Edu e o Painel de Licitações.

O Sagres Edu é um painel disponível no Observatório TCE que reúne dados detalhados sobre alunos, turmas, professores, merenda escolar e outros aspectos da educação. A ferramenta oferece informações seguras e padronizadas, ao alcance de toda a sociedade, promovendo o controle social e uma maior compreensão sobre os investimentos públicos na educação.

Já o Painel de Licitações é uma ferramenta interna destinada aos auditores do Tribunal, que permite analisar editais de forma mais eficiente, identificando indícios de irregularidades e fortalecendo a fiscalização.

Para a conselheira Susana Azevedo, presidente do TCE/SE, a implementação dessas ferramentas reforça o compromisso do órgão com a transparência e a prestação de contas: “O Sagres Edu e o Painel de Licitações representam avanços significativos na forma como disponibilizamos informações à sociedade e aprimoramos o controle sobre os recursos públicos”.

O Observatório TCE/SE, disponível no site do Tribunal (www.tce.se.gov.br), é uma plataforma dedicada à transparência pública, projetada para oferecer à sociedade uma visão clara e acessível das despesas e atos públicos. Por meio de gráficos e informativos detalhados, o Observatório permite que cidadãos acompanhem de perto os investimentos, gastos e ações do governo estadual, fortalecendo a confiança entre o órgão e a comunidade.

Por DICOM/TCE – Foto: Marcelle Cristinne