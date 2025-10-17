Deputado Netinho recebe representantes da apicultura e dialoga sobre a cadeia produtiva

O deputado estadual Netinho Guimarães (PL) recebeu em seu gabinete na ALESE, representantes da apicultura de Sergipe. Durante o encontro, o parlamentar ouviu reivindicações e dialogou sobre a cadeia produtiva do mel em Sergipe, visando o fortalecimento do cooperativismo.

Estiveram presentes à reunião, os apicultores, José Hilton de Jesus, José Ivanílson Tavares e Roberto Mattos Moura Júnior da FAPISE- Federação dos Apicultores de Sergipe e José Damião dos Santos de Souza da COAPISE – Cooperativa de Apicultores. Na pauta de discussões, os representantes solicitaram ao deputado a viabilidade da inclusão do mel na merenda escolar, apoio na divulgação da apicultura e certificação da Cooperativa de Mel.

O parlamentar é autor em Sergipe do Projeto de Lei nº 2013/2023, que institui em Sergipe a Semana Estadual do Apicultor e de Proteção às Abelhas, celebrado anualmente, a partir do dia 20 de maio. A apicultura é uma atividade de importância social, econômica, cultural e ecológica.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a criação de abelhas envolve milhares de produtores no Estado de Sergipe, gerando trabalho e renda em todas as regiões. Da mesma forma, é importante a meliponicultura, atividade que trata das abelhas nativas e valoriza a biodiversidade do Estado. Além do mel, própolis e pólen, as atividades são fundamentais para a produção agropecuária, pois as abelhas exercem função ecológica pela polinização das plantas, sejam estas nativas ou exóticas.

Desta forma, para haver a reprodução da natureza ou agricultura precisa-se das abelhas, fundamentais para a multiplicação das espécies vegetais. O PL do deputado Netinho Guimarães objetiva a divulgação da Semana através da realização de palestras, feiras, workshops, seminários e procedimentos informativos.

O Poder Executivo fica também autorizado a firmar convênios não onerosos com instituições públicas e particulares objetivando elaboração de campanhas publicitárias

(Por Cláudia Meireles)