Jeferson Andrade destaca o desenvolvimento do estado de Sergipe com o governador Fábio Mitidieri

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), comentou o avanço da licitação aberta pela Petrobras para a contratação dos navios- plataformas do Projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) e disse que, como sergipano, vê com orgulho o resultado das ações estratégicas do governador Fábio Mitidieri (PSD) para acelerar o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Esta semana a Petrobras abriu os envelopes com as propostas de preços das empresas para a contratação dos dois navios-plataformas destinados ao Seap. A holandesa SBM Offshore apresentou o menor preço: US$ 4,3 bilhões para o Seap 1 e US$ 4,1 bilhões para o Seap 2. As unidades terão capacidade para processar 120 mil barris de petróleo e 12 milhões de m3 de gás natural por dia.

“A gente vê o governo em movimento, o governador trabalhando para trazer investimentos, o compromisso com o desenvolvimento que gera emprego e renda, melhorando a vida do nosso povo. Acho que Sergipe está no caminho certo, abrindo portas para o crescimento, e deve continuar assim para o bem do nosso Estado e dos sergipanos”, declarou Jeferson Andrade.

FAFEN

Sergipe é considerado como a nova fronteira de petróleo e gás do Brasil. Além do Seap, a Petrobras está fazendo outro grande investimento no Estado, com a reativação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras. A unidade é estratégica para a produção de fertilizantes no Brasil e deverá voltar a operar no início de 2026, gerando 1.400 empregos diretos indiretos.

“A gente sabe da luta do nosso governador e da classe política de Sergipe para que esses empreendimentos aconteçam. Estamos empenhados em construir um futuro com mais prosperidade, cidadania e justiça social”, concluiu o presidente da Assembleia Legislativa.

Foto assessoria