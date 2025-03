5º Constitucional: prazo para ficar em dia com anuidade e votar na eleição encerra nesta quinta

O prazo para advocacia ficar em dia com sua anuidade e exercer seu direito ao voto para formação da lista sêxtupla do Quinto Constitucional, pertencente à advocacia no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), encerra nesta quinta-feira, dia 6.

De acordo com o edital nº 01/2025, a advocacia deve estar em dia com a anuidade até 30 dias antes do dia da eleição geral, que será realizada no dia 6 de abril.

“Os advogados e advogadas que estão com sua anuidade atrasada, devem procurar a tesouraria da OAB/SE até esta quinta-feira para regularizar sua situação e conseguir votar na eleição para formação da lista sêxtupla”, orienta Marcel Fortes, presidente da Comissão Eleitoral da OAB/SE.

Para mais informações, os advogados podem entrar em contato com a tesouraria da OAB/ SE através dos telefones (79) 3301-9107/ 3301-9109/ 98172-8153. A tesouraria funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/ SE