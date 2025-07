6ª REUNIÃO DE GESTORES DA JUVENTUDE E SEMINÁRIO SOBRE TRANSVERSALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE

Durante quatro dias, o evento reunirá representantes das políticas públicas para a juventude de todos os estados brasileiros, além de técnicos, autoridades estaduais e a equipe da SNJ, para debater estratégias de fortalecimento da política no Brasil.

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc) e da Superintendência Especial da Juventude (Superjuv), realizará, de 23 a 26 de julho, a 6ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais da Juventude, com a programação integrada ao seminário do Desenvolvimento da Transversalidade das Políticas da Juventude, em Aracaju.

Durante quatro dias, o evento reunirá representantes das políticas públicas para a juventude de todos os estados brasileiros, além de técnicos, autoridades estaduais e a equipe da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), para debater estratégias de fortalecimento da política no Brasil. A programação inclui mesas temáticas, painéis com experiências exitosas, visitas de campo e o lançamento de novos projetos estaduais voltados para a juventude.

A solenidade de abertura será realizada nesta quarta-feira, 23, a partir das 18h, no auditório da Biblioteca Epifânio Dórea com apresentações culturais e coquetel de boas-vindas aos gestores e autoridades.

