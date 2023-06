A convite da deputada Yandra Moura, Representação de Taiwan no Brasil visita Sergipe e conhece potencialidades

A convite da deputada federal Yandra Moura (União), Sergipe recebeu a visita do embaixador Diego Wen, da embaixatriz Chuan Wen Fang e da comitiva do Escritório Comercial e Cultural de Taiwan no Brasil, que teve como objetivo apresentar as potencialidades do estado de Sergipe visando a geração de emprego e renda, através de possíveis investimentos futuros, além da troca de experiências culturais e comerciais.

Na ocasião, foi assinado um memorando de cooperação entre o Governo do Estado e Taiwan. “Entregamos um guia de oportunidades e investimento da área de petróleo e gás, mostrando o grande potencial que Sergipe tem e a capacidade de investimento”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

A deputada Yandra Moura destacou a agenda como positiva para o estado de Sergipe. “Tenho certeza que Taiwan tem muito a cooperar positivamente. Deste encontro fica a perspectiva de parceria entre os dois países, para gerar emprego e renda para a nossa gente, fortalecer a economia, o agronegócio, o turismo. Apresentamos para eles toda a nossa rica cultura, nesta época, em especial, dos festejos juninos, o nosso Forró”.

A comitiva seguiu para o Museu da Gente Sergipana e assistiu as apresentações históricas e culturais do estado e à noite foram para a Rua de São João para conhecer a tradição do forró de mais de 100 anos.

Assessoria de Comunicação