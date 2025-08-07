A convite da Unale, o deputado estadual Cristiano Cavalcante participa de conferência nos EUA

​O deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB), a convite da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), participou, entre os dias 04 e 06 de agosto, da 50ª edição da Conferência da National Conference of State Legislatures (NCSL). O evento, que acontece em Boston, nos Estados Unidos, contou com a participação de parlamentares brasileiros de dez estados de todas as regiões do país.

​Entre os principais temas abordados durante os dias de debates, estava o impacto da política econômica do presidente Donald Trump nas eleições americanas e em todo o mundo.

Segundo Cristiano Cavalcante, a presença de uma delegação brasileira no debate foi importante para entender a relação entre os dois países, especialmente diante do cenário recente criado pelo modelo tarifário que atinge diretamente Sergipe.

“Sabemos do impacto que a decisão tomada pelo presidente Donald Trump causou, principalmente no agronegócio brasileiro, gerando incerteza e risco a negócios e empregos. Aqui, não apenas levamos essa preocupação e a nossa visão sobre o cenário, mas também buscamos entender como essas decisões têm impactado a economia e a política nos EUA, dialogando com parlamentares americanos”, afirmou o deputado.

O “tarifaço” imposto pelos EUA tem um impacto significativo para Sergipe, que se destaca como um dos estados brasileiros mais afetados. Dados recentes indicam que 31,1% das exportações sergipanas no primeiro semestre de 2025 foram para os EUA, totalizando US$ 54,5 milhões. Embora os principais produtos exportados, como petróleo bruto e suco de laranja congelado, tenham sido excluídos da nova tarifa, outros setores essenciais para a economia local podem enfrentar perdas consideráveis. Dependendo de como as negociações evoluírem, o estado pode ter prejuízos que afetam seu Produto Interno Bruto (PIB), reforçando a necessidade de diversificação da pauta de exportações para mitigar futuros riscos.

Além disso, Cristiano destaca a importância de eventos como este para a troca de experiências em diversas áreas.

“O modelo de atuação aqui é diferente, em alguns aspectos, do aplicado em países como o Brasil. Mesmo com essas diferenças, a dinâmica e as ações realizadas em setores como empreendedorismo, inovação e incentivo a novos modelos de negócios, por exemplo, podem ser aproveitados e aplicados em nosso estado”, avaliou o parlamentar.

