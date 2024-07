“A decisão de descriminalizar facilita e incentiva o uso de drogas”, alerta Pastor Diego

Durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta terça-feira, 2, o vereador Pastor Diego (União) fez um apelo ao Congresso Nacional, em especial à Câmara dos Deputados, para agilizar a tramitação da PEC 45. A proposta visa criminalizar a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas, revertendo a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que descriminalizou a posse e o porte de drogas em até 40 gramas.

O parlamentar criticou a decisão do STF, alegando que esta facilita e incentiva o uso e o tráfico de drogas no país. Ele argumentou que a descriminalização prejudica a sociedade, especialmente os jovens, que, muitas vezes, entram no mundo das drogas a partir do consumo de substâncias consideradas “leves”, como a maconha.

“A decisão de descriminalizar facilita e incentiva o uso, o consumo e o tráfico de drogas em nosso país. Minha esperança é que o Congresso Nacional possa se posicionar e chamar o ‘feito à ordem’”, declarou o vereador, convidando aqueles que discordam de sua posição a visitar instituições de recuperação para entender os impactos negativos das drogas.

Infraestrutura

Pastor Diego também comemorou a conclusão das obras de recuperação asfáltica no conjunto Celuta Porto, uma demanda antiga dos moradores do bairro Jabotiana. Graças às suas emendas impositivas, o projeto se tornou realidade, melhorando a qualidade de vida na comunidade.

“Este é um grande avanço para a região. Vínhamos trabalhando desde o início do mandato e, com as nossas emendas impositivas, o sonho da comunidade se concretizou. É uma vitória coletiva que fortalece nosso compromisso com a infraestrutura e o bem-estar da população”, celebrou o vereador.

A obra, que já está em fase de finalização, promete melhorar a qualidade de vida dos moradores do conjunto, oferecendo melhores condições de tráfego e contribuindo para o desenvolvimento local.

Foto Gilton Rosas

Por Lucivânia Pereira-