“A educação abre portas e transforma vidas” diz Ministro Márcio Macedo

Durante a solenidade de assinatura da lei que institui as Escolas de Tempo Integral, Sergipe e o Centro de Excelência Atheneu Sergipense brilharam através das falas do professor Yuri, que coordena o projeto Atheneu ONU. “O seu testemunho me encheu de emoção, por ser de Sergipe, pelo projeto desenvolvido, e também por eu ser ex-aluno do Atheneu”, disse o ministro Márcio .

São vários estudantes, filhos do povo, que estão tendo oportunidades únicas na vida, como os 3 casos citados pelo professor: o de dois alunos que agora estudam em universidades federais e outro que conseguirá participar de estudos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. “A educação abre portas e transforma vidas!”, disse Marcio Macedo.

Em sua página no instagram, o monistro Márcio Macedo disse que “estiveram conosco em nosso gabinete, além do professor Yuri Norberto, que coordena o projeto, o diretor do Atheneu Sergipense, Daniel Lemos, o secretário de Educação de Sergipe, Zezinho Sobral e a secretária nacional de renda de cidadania, Eliane Aquino”.