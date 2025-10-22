“A enfermagem requer coragem. Parabéns aos profissionais”, diz Paulo Jr

A Assembleia Legislativa de Sergipe realizou Sessão Especial em comemoração aos 50 anos do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A propositura do deputado estadual Paulo Júnior (PV) relembrou a trajetória do curso e momentos importantes de atuação na saúde pública.

Durante a solenidade, foram destacadas as cinco décadas de contribuição do curso para a formação de profissionais da saúde em Sergipe e no Brasil, além do papel fundamental da UFS na consolidação da enfermagem como área essencial para o cuidado e o fortalecimento do SUS.

“Celebrar esses 50 anos nos enche de orgulho, pois estamos falando da história de uma instituição e da trajetória de homens e mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado com o próximo. Não podemos deixar de lembrar da educadora Opelina Rollemberg, a primeira enfermeira sergipana, que abriu caminhos na profissão, dando exemplo e inspiração. Celebrar o Jubileu de Ouro é reconhecer histórias de luta, conquistas e esperanças. É relembrar o heroísmo da enfermagem, sobretudo em momentos desafiadores, como a pandemia, quando tantos profissionais se tornaram símbolo de resistência. Em nome do povo sergipano, manifesto minha gratidão a todos que construíram essa história: aos pioneiros de 1975, aos professores, estudantes e aos enfermeiros que dignificam essa profissão”, destacou o parlamentar.

O diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFS, Charles dos Santos Estevan, enfatizou o papel da universidade pública na formação da área da saúde.

“A UFS é a única instituição pública de ensino superior em Sergipe. Desde sua fundação, o CCBS tem sido parte essencial dessa história, influenciando diretamente a formação dos profissionais de saúde. Celebrar esta data é reconhecer professores, orientadores, preceptores e alunos que contribuíram para esses 50 anos, e também olhar para o futuro com inovação, novos espaços didáticos e a ampliação da Clínica Escola de Enfermagem”, afirmou.

A professora Lara Leite, representante do curso de Enfermagem, lembrou que a formação já contabiliza 3 mil egressos desde a sua criação, reforçando a importância do curso para o estado.

Durante a sessão, também foram registradas falas emocionadas de estudantes, como do acadêmico Victor Eduardo, representante discente. “Que sejamos a geração que honrou a história dos 50 anos e que garantirá que os próximos 50 sejam ainda mais gloriosos, com ousadia, ciência e humanismo. Parabéns a todos os professores e colegas pela coragem de escolher o caminho do cuidado”.

Atualmente, o curso de Enfermagem da UFS conta com 337 alunos ativos. A trajetória do curso passou por diferentes etapas, desde sua implantação no Hospital Cirurgia até sua consolidação no Campus de São Cristóvão.

A sessão especial contou com a presença da deputada estadual Linda Brasil, autoridades acadêmicas, profissionais da enfermagem, estudantes, ex-alunos e representantes de entidades ligadas à saúde.

Ascom – Deputado Estadual Paulo Júnior – Foto de Joel Luiz