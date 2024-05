“A ESPERANÇA NÃO ANDA SÓ”, DISSE CANDISSE À CARMINHA EM EVENTO QUE REUNIU AS DUAS PRÉ-CANDIDATAS EM SOCORRO

Numa demonstração clara de que a força das mulheres nas eleições municipais desse ano é uma verdade inconteste, a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), participou de evento da Federação Brasil da Esperança em apoio à pré-candidatura de Carminha Paiva à prefeita de Socorro.

Com esse evento, fica reiterado o apoio da federação, que une PT, PV e PcdoB à pré-candidatura de Carminha da maior cidade sergipana depois de Aracaju. “Eu tinha que vir dar esse abraço em Carminha porque sei que ela, assim como eu, sente na pele as dificuldades que tentam impor às mulheres que estão na política. Quis vir aqui pra mostrar que ela não está só”, disse Candisse à reportagem.

“Desde que a gente se coloca na vida pública, impressionante, é um bombardeio! É o tempo inteiro tentando desmerecer essa nossa vontade, essa nossa disposição. O tempo inteiro tentam nos diminuir. Mas sabe o que é que eles não sabem, Carminha? É que eles não ouviram a mãe deles! A mãe deles com certeza diria: ‘meus filhos, escutem! As mulheres têm coragem, determinação e esperança no coração’. Então ninguém pode querer desqualificar quem quer caminhar ao lado dos homens”, disse Candisse em seu pronunciamento em apoio à Carminha Paiva.

Para a pré-candidata a prefeita de Aracaju, esse momento exige de todos um compromisso pela melhoria da vida da população. “Precisamos dessa mão amiga, dessa empatia, desse olho no olho. E isso precisa ser feito de mãos dadas. É união e reconstrução, como tanto fala o nosso presidente Lula”.

Ao final, Candisse resumiu a sua participação no processo eleitoral de Aracaju e também a participação de Carminha no de Socorro. “A gente quer andar de mãos dadas. E já que a gente cuida tão bem de nossa família, de nosso lar, a gente organiza tão bem as finanças de nossa casa, podemos fazer mais e melhor numa gestão municipal. E eu tenho certeza que Carminha vai fazer isso. Ela não está só! Porque a esperança não anda só. Vamos escrever a história, Carminha?”, finalizou Candisse sob os aplausos de centenas de presentes.

Foto assessoria