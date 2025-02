Kitty: “a gente precisa valorizar os nossos jovens, meninos e meninas que estão nessa empreitada”

Na manhã desta terça-feira, 18, durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada Kitty Lima (Cidadania), destacou ser preciso valorizar os estudantes que irão participar, entre os dias, 11, 12 e 13 de agosto, do Parlamento Juvenil do Mercosul. Durante sua explanação, a parlamentar xibiu um vídeo com a fala do estudante Luiz Eduardo, do Colégio Estadual Tobias Barreto, selecionado na primeira etapa do programa que visa desenvolver o protagonismo da juventude da América Latina.

Na gravação destaca pela parlamentar, o jovem explicou que o projeto intitulado “A integração regional e as mudanças climáticas”, destaca o desenvolvimento do senso crítico, quanto à preservação do meio ambiente, a exemplo da arborização urbana, quase inexistente em várias cidades do país.

“A gente precisa valorizar os nossos jovens, meninos e meninas que estão nessa empreitada e eu trouxe o vídeo do estudante Luiz Eduardo para destacar o tema. Precisamos estimulara os nossos jovens e essa vontade de ocupar seus espaços. Vamos juntos garantir que Sergipe esteja bem representado, principalmente falando sobre o meio ambiente”, disse Kitty que pontuou o pedido de apoio dos estudantes.

O Parlamento Juvenil do Mercosul contará com a participação de estudantes representantes das províncias, departamentos ou estados dos países membros do bloco econômico. Podem participar estudantes de escolas públicas que frequentaram regularmente, no ano de 2024, a 1a ou 2a série do ensino médio, das modalidades ou do ensino técnico integrado ao ensino médio em escolas públicas da rede municipal, distrital e estadual de educação.

Texto e foto assessoria