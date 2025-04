“A INVESTIGAÇÃO DO DEOTAP RESULTOU EM UM INQUÉRITO QUE FOI CORROBORADO PELO MP”, AFIRMA DANIELLE GARCIA

A delegada Danielle Garcia concedeu entrevista, nesta terça-feira, 22, à Fan FM e respondeu às críticas recebidas após a decisão judicial que inocentou os réus da Operação Torre de Babel, que investigou supostas irregularidades em procedimentos licitatórios e contratações emergenciais para a coleta de lixo em Aracaju. À época da operação, Danielle coordenava o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública – Deotap.

Danielle reafirmou sua plena confiança no trabalho sério e comprometido da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de Sergipe nas investigações que apuraram as possíveis irregularidades. “A investigação foi conduzida com rigor. Concluímos o inquérito, indiciamos os envolvidos e, com base nas mesmas evidências, o Ministério Público apresentou denúncia pelos possíveis crimes apurados. Respeitamos a decisão judicial, mas temos convicção de que cumprimos nosso dever com responsabilidade e firmeza, entregando um relatório sólido, respaldado pelo Ministério Público”, afirmou.

A delegada também rebateu as acusações de uso da operação para fins políticos. “A nossa atuação sempre foi técnica, cumprindo com o nosso papel enquanto policial Civil, assim como o Ministério Público também cumpriu, de forma técnica, o seu papel. Vale lembrar ainda que a operação ocorreu em 2017 e eu só me filiei a um partido em 2020. Tivemos eleições em 2018 e não disputei cargo eletivo. Portanto, essa narrativa cai por terra”, ressaltou.

Ainda na entrevista, a delegada Danielle Garcia respondeu ao comentário do ex-governador Jackson Barreto. “A investigação da Polícia Civil, que contou com outros delegados e diversos policiais, resultou em um inquérito que foi corroborado pelo Ministério Público. Então, pela afirmação do ex-governador, todos os envolvidos, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público, agiram com interesse políticos? Ele está colocando em dúvida a seriedade da Polícia Civil de Sergipe e do Ministério Público? Ao meu ver, essas duas instituições merecem respeito”, salientou.

“Sempre fui movida por valores que me guiam desde o tempo em que estive à frente de investigações importantes: justiça, ética e compromisso com a verdade. Hoje, em outra área, afirmo que a política sergipana precisa de diálogo e respeito, e não de ataques pessoais e provocações. Eu sigo em paz, com o coração tranquilo e a consciência limpa”, concluiu Danielle Garcia.

Texto e foto ascom Daniele Garcia