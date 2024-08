”A ITABAIANA QUE VALMIR APRESENTA É UMA ITABAIANA CONSTRUÍDA POR NÓS, OS EMPRESÁRIOS”, DISSE EDSON PASSOS

Em entrevista na manhã de hoje, 12, no Jornal da Manhã na FM Jovem Pan, encabeçado pelos radialistas Paulo Sousa e Fabiana Ferrari, o candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos, enfatizou que não é um visionário que só fala, mas alguém que realiza; e que, por isso, ele é a mudança que o itabaianense almeja para a sua cidade, nomeada como “pujante”.

“Não tive berço político e posso afirmar que eu, e o meu vice casca de bala, Aguinaldo de Verso, fizemos 40% da cidade de Itabaiana, e não tenho dúvidas de que podemos fazer muito mais como gestores públicos. É preciso se reinventar na nova política, renovar pensamentos e ideologias. Meu adversário Valmir está ultrapassado, vem de uma era de perseguição e de pouca afinidade com a democracia; além de ter mantido uma gestão de 12 anos sem secretaria de planejamento; sequer de uma obra estruturante para apresentar à população.

Estamos vivendo, sem dúvida alguma, um caos administrativo porque a cidade não anda; por isso, reafirmo que a Itabaiana que Valmir apresenta é a que nós, empresários, construímos”, pontuou Edson, que ainda complementou com orgulho de ter proporcionado mudanças de vida para muitas famílias.

“A casa na periferia que antes valia R$ 5 mil, atualmente custa R$ 80 mil com toda a valorização dessa nova Itabaiana. Não entendo política como poder, e sim como prestação de bons serviços. Trabalhei sempre com o olhar de servir. Já nesta gestão, os serviços desapareceram, e a cidade está virando literalmente um lixão, porque meu opositor está muito ocupado com as campanhas eleitorais dos filhos. Família, para mim, é algo inegociável. Não tenho pretensão alguma de colocar meus filhos na política”, disse.

Decadência

Na reeleição para prefeito de Itabaiana, Edson lembra da regressão em votos proporcionais que Valmir vem sofrendo eleição após eleição. Entre Valmir e o seu adversário em sua reeleição a época, foi de 17 mil votos de diferença; já na seguinte disputa já caiu para 7 mil de diferença; e no segundo turno para governo, na última eleição, foi de apenas de 500 votos; ou seja uma configuração de decadência. Além disso, devemos também destacar sobre o primeiro turno da sua disputa, a aliança ser com Bolsonaro e por jogada política, no segundo turno, fez aliança com Rogério Carvalho (PT).

Projetos

Em suma, Edson defende que a geração de emprego e o incentivo ao empreendedorismo são as saídas para o desenvolvimento de uma nova Itabaiana; e incentivar escolas de empreendedorismo, por exemplo, está em seu plano de governo. Ele também criticou o crescimento da taxa do IPTU em mais de mil por cento e deu exemplos das cidades de Frei Paulo e Areia Branca, que contam com UPA. O candidato para gerir Itabaiana também citou o exemplo da troca de semáforos por rotatórias; podendo, inclusive, incluir isso na nova Itabaiana.

“Pensar numa nova política, numa política do século XXI para a nossa cidade já é um grande passo. O mundo atual nos exige isso. Mas viver do passado, como meu adversário costuma fazer, já não condiz mais. Posso dizer que estou sempre pautado pelas necessidades atuais e que tenho soluções ainda maiores e mais eficazes para o futuro da minha cidade. Por isso, coloquei meu nome à disposição em busca dessa transformação”, finalizou.

Fonte e foto assessoria