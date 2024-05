“A nossa luta pela melhoria do transporte da Grande Aracaju é histórica”, diz sindicalista

A precariedade do transporte público da Grande Aracaju continua sendo um dos maiores problemas enfrentados pela maior parte dos cidadãos. Na avaliação do sindicalista Joaquim Casaca de Couro, pré-candidato a vereador da capital, essa é uma demanda que se arrasta há décadas e que precisa ser priorizada como pauta pelo Legislativo e o Executivo Municipal.

“No ano de 1989 eu ingressei na então SMTU, hoje a SMTT. Na época, era a implantação do Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Aracaju. Só que os ônibus precários, faltando janelas, bancos e a população reclamando. De lá para cá, o que mudou? Nada. Portanto, a nossa luta é histórica”, afirma Joaquim Casaca de Couro.

O sindicalista ressalta ainda que chegou a atuar como fiscal da Prefeitura dos ônibus do transporte coletivo. “Nós conhecemos o transporte coletivo de Aracaju, que segue precário. Por isso, é um dever histórico fazermos efetivamente a licitação do transporte público da Grande Aracaju”, salientou Joaquim Casaca de Couro.

“A população não pode continuar sofrendo com a precariedade do sistema de transporte público, que conta com veículos em péssimas condições, colocando em risco as pessoas, como a gente vê constantemente na imprensa ou nas redes sociais. E o pior, ter que pagar caro por isso. É preciso mudar esta realidade”, enfatiza o sindicalista.

CS Assessoria & Comunicação