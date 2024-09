A onda contagiante da virada de Luiz e Fabiano invade Aracaju

Do bairro Coqueiral ao Mosqueiro recebendo a confiança, carinho e receptividade da população. Esse pode ser o resumo de mais um sábado de atividades de rua que deixam claro que os aracajuanos já decidiram pelo candidato mais preparado, Luiz Roberto. De uma caminhada realizada no bairro Coqueiral, pela manhã, a uma impactante carreata que percorreu o Mosqueiro, as localidades Areia Branca e São José, além dos bairros Aruana e Aeroporto, a onda da virada, que já motiva a população e é apontada nas pesquisas, restou evidente.

No Coqueiral, ao lado do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, do prefeito Edvaldo Nogueira, e da deputada federal Katarina Feitoza, dentre outros correligionários, Luiz Roberto foi recebido com muito carinho e votos de confiança. “Eles fizeram um grande trabalho aqui. A situação já foi transformada e vai melhorar ainda mais. Temos essa certeza e por isso acreditamos em Luiz”, disse a dona de casa Eunice Batista, moradora da travessa Marcelo Déda, no Coqueiral, uma das 50 vias percorridas pela caravana na localidade, urbanizadas pela administração municipal.

Já no final da tarde, Luiz Roberto, Fabiano e correligionários partiram da Orla Por do Sol com uma carreata que foi ganhando adesões e se transformou num movimento impactante que percorreu 59 ruas de localidades da região Sul da capital. “Não tem preço receber essas demonstrações dos moradores e comerciantes aqui da orla, onde trabalhei muito para organizar e hoje se transformou num dos principais cartões-postais da cidade. Fizemos muito e essa confiança e apoio nos fará fazer muito mais para gerar oportunidade e dignidade em toda essa região”, destacou.

A região do Mosqueiro e adjacências recebe hoje um grande projeto de macro e micro drenagem e infraestrutura que vai alavancar o maior ciclo de desenvolvimento da história, protegendo as riquezas paisagísticas e ambientais que são o grande diferencial da região. “Os moradores já compreenderam a grandeza do que está sendo feito e o que isso vai proporcionar. Esse apoio demonstra isso. Vamos avançar, aliando desenvolvimento e responsabilidade socioambiental”, frisou Luiz Roberto.

Neste domingo, 22, a agenda inicia, às 9h, com uma grande caminhada no bairro Santa Maria, percorrendo os residenciais Padre Pedro, Maria do Carmo e o conjunto Antônio Carlos Valadares, conta ainda com programação e será concluída no evento “Juventude Cola com Luiz”, na praça do mercado Milton Santos, no conjunto Augusto Franco.

Fonte e foto assessoria