“A Prefeitura  precisa cuidar de quem cuida das pessoas”, afirma Sheyla

A vereadora de Aracaju, Sheyla Galba (UB), solicitou nesta terça-feira (15) a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital sergipana.

Em seu pronunciamento na Câmara Municipal de Aracaju, a parlamentar expôs os problemas estruturais e a alta demanda que o posto da região atende, gerando sobrecarga para os trabalhadores da rede municipal de saúde.

“A unidade do Augusto Franco vive completamente lotada, tem cinco recepcionistas trabalhando em um espaço abafado e com apenas dois ventiladores. Em apenas um dia elas atenderam 600 pessoas só para vacina. Lá existem seis áreas de saúde e a agenda do médico para o mês é fechada em três dias”, relatou Sheyla, que esteve na UBS no começo da semana.

Segundo a vereadora, a UBS do Augusto Franco é responsável pela cobertura de uma área com 39 mil habitantes. Ela salientou que a situação se repete em outros postos. “As unidades básicas estão sendo sufocadas e os funcionários trabalham numa situação desumana. Esses trabalhadores precisam ser olhados, pois se esforçam para dar conta de toda demanda que só aumenta. A Prefeitura de Aracaju precisa cuidar de quem cuida das pessoas”, afirmou Galba.

Sheyla também voltou a cobrar a reposição de medicamentos que estão em falta nas farmácias das UBS. Ela visitou a unidade Edézio Vieira de Melo, no Siqueira Campos, e constatou que, com a ausência de farmacêutico, os pacientes precisam se deslocar até o posto de saúde do Getúlio Vargas em busca dos medicamentos, mas pelo menos seis estão em falta.

