“A Progresso ou qualquer outra empresa que não cumprir as exigências estará fora”, afirma Emília

A prefeita Emília Côrrea afirmou, durante entrevista concedida para o programa Metropolitana News, na manhã desta quarta-feira (12), que qualquer empresa que não fizer a troca dos ônibus com idade acima de 12 anos de uso, será excluída do Sistema Integrado de Transporte Público da Grande Aracaju.

A prefeita destacou que as exigências estão previstas no Decreto Municipal 8.042, que determina a retirada de circulação de ônibus com mais de 12 anos de uso. De acordo com a gestora, o decreto tem a mesmo poder de lei e que a empresa que não atender às exigências do decreto será substituída por outra que possa cumprir o que diz o decreto

“A Progresso ou qualquer outra empresa que não cumprir as exigências estará fora. Não há negociação quando se trata do direito da população a um transporte digno. O contrato prevê essa obrigação, e vamos fazer cumprir. Caso a empresa não atenda às determinações nós vamos colocar outra no lugar”, afirmou Emília Corrêa.

A gestora explicou que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) será responsável pela fiscalização dos veículos e que esta fiscalização será rigorosa.

Outra informação que foi confirmada pela prefeita foi a de que 180 ônibus que fazem parte o transporte coletivo de Aracaju tem a vida útil acima de 12 anos e automaticamente já estão fora do sistema de transportes. “Esses veículos já estão sendo substituídos por outros e a partir da próxima semana esses novos ônibus já circularão pela cidade”, finalizou a prefeita Emília Côrrea.