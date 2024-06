“A QUEM INTERESSA ESSES ATAQUES E POR QUE ESSE INCÔMODO COM A MINHA PRÉ-CANDIDATURA?”, QUESTIONA A DANIELLE

A delegada Danielle Garcia (MDB) concedeu entrevista à Transamérica FM, nesta quarta-feira (12), e destacou o fortalecimento de sua pré-candidata a prefeita de Aracaju, demonstrado em diversas pesquisas divulgadas recentemente.

A ex-secretária de Estado de Políticas para as Mulheres também comentou os ataques que vem recebendo nas redes sociais diante de seu desempenho.

Danielle Garcia rebateu as acusações de que teria sido omissa no caso de violência contra a mulher que teria sido cometido pelo secretário Marcos Franco. “Trouxe aqui o Twitter que publicamos no dia 12 de março, quando a imprensa noticiou o caso. Publicamos o seguinte: ‘Pessoal, gostaria de reiterar todo o meu repúdio a qualquer tipo de violência contra a mulher. Através da SPM, estamos acompanhando o caso do secretário Marcos Franco. Esperamos que tudo seja elucidado pela justiça e seguimos atuando no sentido de ampliar as políticas de proteção às mulheres e de combate à violência’. Portanto, a história de que Danielle foi omissa é completamente mentirosa”, destacou.

A ex-secretária destacou o trabalho desenvolvido na SPM de apoio às mulheres vítimas de violência. “Entrei em contato com o DAGV, como fazemos em todos os casos. Agora, há vítimas que não buscam o acompanhamento ofertado via SPM, que na maioria das vezes é para mulheres em situação de vulnerabilidade social”, salientou. “Não fomos procuradas pela ex-esposa do secretário para solicitar qualquer tipo de apoio da secretaria. Mesmo assim, reitero, saímos com nota nos posicionando. Eu sou delegada há 23 anos e durante todo esse período eu trabalhei cuidando das vítimas de qualquer crime. E na SPM não foi diferente”, complementou Danielle Garcia.

Ainda na entrevista, a Delegada Danielle disse que a impressão que ficou é que foram ataques orquestrados por pessoas que se opõem ao seu projeto político. “Inclusive, alguma assessoria mandou a mensagem com as frases que deveriam ser utilizadas para me atacar e uma pessoa desavisada acabou colando na íntegra nos comentários e em seguida apagou. A quem interessa esses ataques e por que esse incômodo com a minha pré-candidatura?”, questionou.

Ascom Delegada Danielle Garcia