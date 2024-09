“A saúde é o maior motivo de reclamação das pessoas hoje em Aracaju”, afirma Danielle

Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, na 103 FM, na manhã desta quinta-feira, 12, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, criticou a atual gestão da saúde no município e apresentou uma proposta de construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento na Zona de Expansão para facilitar o acesso das pessoas que vivem nessa região e outra proposta de criação das Upinhas, para melhorar o atendimento das crianças.

“A saúde é o maior motivo de reclamação das pessoas hoje em Aracaju. São remédios faltando no posto, não conseguem marcar consultas, o pessoal da Zona de Expansão reclama das dificuldades de acesso, entre outras reclamações frequentes. Mas o nosso plano de governo traz propostas muito viáveis, como a construção de uma UPA na Zona de Expansão, que, aliás, o senador Alessandro Vieira conseguiu na justiça o recurso e a viabilidade necessária para a construção de uma UPA para essa região e o prefeito Edvaldo não quis, disse que não tinha interesse. Hoje, a gente vê essa proposta no plano de governo do seu candidato à sucessão”, lembra a candidata.

E explica o seu projeto de criação das Upinhas. “Hoje nós temos duas UPAs e nós queremos construir mais uma, dentro dessas unidades também queremos construir uma ala destinada apenas para as crianças, o que nós estamos chamando de Upinha, para melhor atender as nossas crianças e jovens e como forma de antecipação aos períodos de sazonalidade das gripes e viroses, que lotam as nossas unidades atualmente”, afirmou Danielle.

Quando questionada sobre a educação pública de Aracaju, Danielle mais uma vez destacou a importância da valorização dos professores. “A educação ainda é um problema no estado de Sergipe porque a nossa nota no Ideb ainda é muito baixa. E uma reclamação que eu recebo muito dos nossos professores é que eles não são chamados para construir a política de educação e, de fato, eu acho que isso é uma falha. Então a gente precisa fazer essa adequação, porque a valorização profissional é importante e chamar os professores para pensar a educação junto com a gente. Eu gosto de citar o exemplo da polícia, que nós tínhamos uma polícia antes da valorização profissional e temos outra polícia agora”, comparou.

Sobre as questões políticas, Danielle mais uma vez questionou os posicionamentos da também candidata, Emília Corrêa (PL). “Em 2020, quando eu fui candidata a prefeita e fui para o segundo turno ela afirmou ter votado nulo. No primeiro turno, beleza, ela estava em outra coligação, estava com Rodrigo Valadares, tudo bem. Mas no segundo turno, quando só tinha Danielle e Edvaldo, onde Emília estava? Emília estava escondida onde? Eu fiz esse questionamento no debate e ela me disse que votou nulo. Ora, quem vota nulo está privilegiando quem está na frente, ou seja, Emília votou em Edvaldo, essa é a equação. Hoje a gente vai no Instagram da candidata, onde tem vídeo dela pedindo votos para Valadares em eleições passadas e dizendo que votar nulo é desperdiçar o voto. São dois pesos e duas medidas?”, perguntou Danielle.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia