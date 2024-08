“A SMMT é uma vergonha para os aracajuanos”, afirma vereador

“A SMTT de Aracaju só serve para multar”. Foi com esse desabafo que o vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quinta-feira, 15, para cobrar, por parte da SMTT, uma maior atenção com os aracajuanos.

O parlamentar ressaltou que desde que assumiu o mandato tem cobrado ações em benefício da população e não é atendido. “Essa SMTT é uma vergonha para nossa querida Aracaju. Já perdi a conta de quantas vezes eu pedi quebra-molas e sinalizações na avenida Alexandre Alcino, e nada. Continuamos esperando que um dia a SMTT acorde e peça desculpas à população pelo descaso”, desabafou.

Ainda em seu discurso, Cícero do Santa Maria cobrou ações de combate e prevenção contra às drogas. “Principalmente o crack que é uma droga que maltrata e leva à morte. Inclusive, vi nas redes sociais uma cantora conhecida como a musa do forró que estava desaparecida há quase dois anos e que foi encontrada na Cracolândia. Se isso aconteceu com uma cantora famosa, imagine com os nossos jovens”, afirmou.

De acordo com o vereador, o Poder Público deve criar mecanismos para que, além de combater, também promova o tratamento e ressocialização desses jovens. “Antigamente, o traficante ficava na porta das escolas, hoje, infelizmente, eles estão dentro da sala de aula e o que é que o poder público faz por esses jovens? É só prender e levar para uma cadeia? A gente sabe que tem que punir o erro, mas é preciso criar medidas para que essas pessoas possam ter um futuro e saiam dessa triste realidade”, destacou Cícero.

Assessoria de imprensa do Parlamentar

Foto: Gilton Rosas