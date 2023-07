“A Unidade Móvel é a realização do sonho de aproximar ainda mais a saúde da população da Barra”, afirma Alberto Macedo

O prefeito Alberto Macedo segue ampliando os investimentos na saúde da Barra dos Coqueiros. Neste sábado, 22, ele apresentou à população a Unidade Móvel de Saúde, que vai percorrer o município, em especial as comunidades mais afastadas da sede, levando uma série de serviços aos cidadãos. A solenidade ocorreu ao lado do Mercado Municipal Vereador Zé de Sate.

De acordo com o gestor, o ônibus foi adquirido com recursos próprios do Município. “É a realização do sonho de aproximar ainda mais a saúde da população. Essa unidade móvel conta com toda a estrutura para a realização de atendimentos odontológicos, exames de lâmina, coleta e atendimento médico da atenção básica. Com isso, estaremos ampliando a oferta de serviços disponibilizados pela prefeitura”, afirmou Alberto Macedo.

A entrega do ônibus é mais um fato positivo na gestão do prefeito Alberto Macedo na área da saúde, que assinou recentemente a Lei que assegura o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem aos profissionais que atuam no Município. “A gente segue investindo nesta área essencial com o intuito de garantir o acesso à saúde pública de qualidade aos moradores da Barra dos Coqueiros. Vamos avançar cada vez mais”, enfatizou o prefeito Alberto Macedo.

Para o secretário de Saúde Barra dos Coqueiros, Fábio Machado, a entrega da unidade móvel representa um grande avanço na área. “É mais um marco da atual gestão a aquisição deste ônibus que conta com um sistema completo para realizar atendimentos. A Prefeitura da Barra dos Coqueiros segue investindo cada vez mais na saúde e em todas as áreas. E quem ganha com isso é a população do nosso município”, salientou.

Texto e imagem Assessoria do Prefeito