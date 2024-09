A virada de Yandra Moura é real: pesquisa mostra crescimento

A nova pesquisa de intenção de voto, realizada pelo Instituto CTAS nos dias 10 e 11 de setembro de 2024 e divulgada pela TV Atalaia e Transamérica FM, revela um cenário eleitoral em transformação em Aracaju. De acordo com os dados, a candidata Yandra (União) registrou crescimento na corrida pela prefeitura, enquanto Emília (PL), que antes liderava com folga, apresentou uma queda significativa. O resultado é uma polarização entre as duas candidatas, com Yandra se aproximando rapidamente da liderança, criando expectativas de que poderá chegar ao segundo turno em primeiro lugar.

A pesquisa, registrada sob o número PesqEle SE – 06680/2024, foi realizada pelo Instituto de Pesquisa e Consultoria Técnica de Serviços no Estado de Sergipe, CNPJ: 34.686.514/0001-64. O levantamento contou com 1.065 entrevistas presenciais e individuais, apresentando uma margem de erro de 3% e um nível de confiança de 95%.

Na pesquisa estimulada, Emília aparece com 29,6% das intenções de voto, uma queda expressiva em relação aos levantamentos anteriores. Por outro lado, Yandra atinge 23,1%, reduzindo significativamente a diferença e consolidando sua posição como uma das principais favoritas para disputar o segundo turno.

Segundo a pesquisa, Yandra abre 10 pontos de vantagem em relação a Luiz Roberto (PDT), candidato apoiado pelo atual prefeito Edvaldo Nogueira, que aparece apenas com 13,2%. Logo após, surge a Delegada Danielle (MDB), com 10,8%, ambos agora distantes do protagonismo de Yandra e Emília.

Com apenas 6,5 pontos percentuais de diferença entre Yandra e Emília, e considerando a margem de erro de 3%, a polarização se consolida entre as duas candidatas. Isso significa que, nas próximas semanas, Yandra tem chances de ultrapassar Emília e garantir sua passagem ao segundo turno como a candidata mais votada.

