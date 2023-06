“A vontade de politizar é maior do que a de resolver”, afirma deputado Cristiano Cavalcante sobre a oposição

O deputado e estadual e líder do Governo na ALese, Cristiano Cavalcante, foi o entrevistado de Luiz Carlos Focca durante o Transamérica Notícias, da Rádio Transamérica Aracaju 90.5, na manhã desta sexta-feira, 02.

O parlamentar afirmou que o bloco de situação da assembleia tem uma relação tranquila com a oposição daquele parlamento, mas fez questão de pontuar que cada grupo atua dentro dos ideais justificando que o papel dos aliados ao governador é de colaborar para o avanço do estado.

“Nós temos uma relação muito tranquila, uma relação que eu posso até dizer equilibrada, de respeito, na questão de democracia em si. Porém cada um ali dentro está fazendo o sua parte e a situação está fazendo o papel de ajudar o governo, de ajudar um governador novo, que tem o interesse e está mostrando isso com as suas ações de colocar o estado para avançar, de colocar o estado no trilho do crescimento, da geração de emprego e do desenvolvimento”, disse ele.

Segundo Cavalcante, a oposição tem um papel de desgastar o governo e criar narrativas diferentes da realidade. Ele afirma que os deputados opositores mais atrapalham do que ajudam.

“A oposição tem o papel de discutir, de desgastar governo e criar narrativas diferentes do que tem a realidade. E sobretudo, fazer proposituras que não tem condição de serem cumpridas, de serem atingidas. A oposição hoje atrapalha mais do que ajuda lá na assembleia[…]. […] tem deputados competentes, mas às vezes a vontade de politizar o processo é maior do que a vontade de resolver”, afirmou.

Por Focca na Notícia