ABERTA A VOTAÇÃO DE PROJETOS DO EDITAL DE EMENDAS PARTICIPATIVAS DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA

Até o dia 23 de fevereiro, sergipanos podem votar em projetos que beneficiam Guardas Municipais e Organizações de Assistência Social de Sergipe

A partir de hoje, quinta-feira (13), até o dia 23 de fevereiro, os sergipanos têm a oportunidade de participar da votação popular do 6º Edital de Emendas Participativas do senador Alessandro Vieira. Neste período, a população poderá escolher quais projetos serão contemplados com recursos provenientes das emendas do parlamentar, em duas categorias: Guardas Municipais e Organizações de Assistência Social.

Esse é um processo democrático e fundamental para o fortalecimento da participação cidadã no destino dos recursos públicos. Os projetos selecionados receberão investimentos voltados para a melhoria da segurança pública e o apoio às populações vulneráveis do estado.

Na categoria Guardas Municipais estão concorrendo as GMs das cidades de Amparo de São Francisco, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Boquim, Estância, General Maynard, Itabaiana, Itabaianinha, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Pedra Mole, Porto da Folha, Propriá, Riachuelo, Rosário do Catete e Tobias Barreto.

Na categoria Organizações de Assistência Social estão concorrendo AAACASE – Associação de Apoio ao Adulto Com Câncer do Estado de Sergipe, AMO – Associação dos Amigos da Oncologia, APABB – Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus, Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bonfim, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabaiana, Associação de Proteção aos Idosos Maria do Carmo Nascimento Alves, Associação Maranata, Casa Maternal Amélia Leite, CEINFA – Centro de Integração da Família, Comunidade Católica Shalom, CUFA SERGIPE – Associação das Favelas de Sergipe, Externato São Francisco de Assis, Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, IBEM – Instituição Beneficente Emmanuel, Instituto Cultural e Esportivo de Sergipe Piabinhas do São Braz, Instituto e Creche Menino Jesus, IPAESE – Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, Lar Infantil Cristo Redentor, O Abrigo São Vicente, Obra Social Itaka-Escolápios, Organização Sócio Cultural Amigos da Cultura e meio ambiente de Barra dos coqueiros, Projeto Esperança, Same – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição.

Como participar

Os eleitores poderão votar diretamente no site https://emendasparticipativas.com.br e escolher, em cada uma das categorias, os projetos que consideram mais relevantes para as suas comunidades. Cada cidadão tem direito a dois votos: um para as Guardas Municipais e outro para as Organizações de Assistência Social.

O senador Alessandro Vieira destaca a importância da participação ativa da população neste processo. “A participação de todos os sergipanos nesse processo é crucial para fortalecer a nossa democracia. A escolha dos projetos, que terão impacto direto na segurança e no apoio social, deve ser feita de forma coletiva, transparente e sempre com foco nas reais necessidades do nosso povo. Vamos juntos, fortalecer a nossa sociedade e garantir que os recursos sejam aplicados de maneira mais justa e eficaz”, afirmou o senador.

Essa iniciativa pioneira do senador Alessandro é uma forma concreta de aproximar o poder público da população, permitindo que as vozes da comunidade sejam ouvidas e se transformem em decisões reais. A votação é mais uma oportunidade para que os sergipanos exerçam sua cidadania, escolhendo onde os recursos deverão ser aplicados para gerar benefícios para as localidades mais carentes e as áreas mais necessitadas de melhorias. Em breve, serão lançados novos editais temáticos voltados para as áreas de educação, saúde e agricultura.

Texto e foto assessoria