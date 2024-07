ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA ENTIDADES QUE DESEJAM INTEGRAR CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER

Estão abertas até o próximo dia 2 de agosto as inscrições para a seleção de entidades da Sociedade Civil Organizada para integrar o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Sergipe (CEDM/SE) para o biênio 2024-2026. O edital de convocação com todas as informações sobre os critérios para participar e o processo de inscrição está disponível no site da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM).

Poderão se candidatar para integrar o CEDM/SE as entidades representantes da Sociedade Civil Organizada; representantes da entidade de classe; representantes dos núcleos e grupos de estudos e pesquisas de gênero de Instituições de Ensino Superior. Segundo o edital, é considerada entidade de classe a que representa uma categoria profissional específica, cujas finalidades incluam, direta ou indiretamente, a política de defesa das mulheres, independente de ser filiada a uma central.

As organizações da sociedade civil deverão contemplar as diversas expressões do movimento social que atuam na promoção, prevenção, reparação e defesa das mulheres, com reconhecimento de atuação no âmbito estadual. Além disso, elas deverão representar as mulheres em toda diversidade ou um segmento específico: urbanas, rurais, negras, lésbicas, indígenas, jovens, idosas, com deficiência, trans, entre outras.

A lista de documentos, incluindo os requerimentos, necessários para realizar a inscrição estão disponíveis no edital. Mais informações poderão ser obtidas diretamente na Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, localizada na rua de Santa Luzia, 680, bairro São José, ou pelos e-mails cedmsergipe2020@gmail.com ou celeitoralcedmsergipe@gmail.com.

Foto: Ascom SPM