ABERTAS INSCRIÇÕES PRA EMENDAS DO SENADOR ALESSANDRO, COM FOCO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) lançou a segunda etapa do Edital de Emendas Participativas, iniciativa que permite à população sergipana indicar como devem ser aplicados os recursos de emendas parlamentares no estado.

Nesta fase, as áreas contempladas são: saúde, educação e agricultura familiar. As inscrições podem ser feitas até 19 de maio de 2025, pelo site emendasparticipativas.com.br

A iniciativa é considerada inovadora por transformar um instrumento tradicional do Congresso — o envio de emendas — em um processo aberto, com participação popular e transparência. “As pessoas querem saber para onde vai o dinheiro e querem ter voz na hora de decidir. Esse é um compromisso com uma política pública mais responsável e democrática. Nosso mandato existe para ouvir, servir e transformar boas ideias em ações. As emendas participativas são uma forma de devolver à população o protagonismo que lhe pertence”, afirmou o senador.

O edital prevê três etapas: inscrição dos projetos, análise técnica e votação popular. Os sergipanos poderão votar nos projetos finalistas entre 4 e 13 de junho, e o resultado será divulgado em 27 de junho. Todos os projetos selecionados terão que prestar contas publicamente, com divulgação online dos valores recebidos e como os recursos foram aplicados, conforme exige a legislação.

Saúde: Apoio a hospitais filantrópicos

O edital voltado à saúde vai destinar recursos entre R$ 200 mil e R$ 500 mil para até oito hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS em Sergipe. As propostas devem visar a compra de equipamentos e materiais permanentes. “Esses hospitais são fundamentais para o atendimento à população mais vulnerável. Precisam de apoio para modernizar seus serviços”, disse Alessandro.

Educação: Projetos na UFS e no IFS

Na área da educação, o edital é exclusivo para professores e departamentos da UFS e do IFS. Serão selecionados até 10 projetos, com valores entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, voltados para melhorias na infraestrutura educacional ou iniciativas acadêmicas. “Investir em educação é garantir que Sergipe forme profissionais mais preparados e pesquisadores com melhores condições de trabalho”, destacou o senador.

Agricultura Familiar: Apoio a pequenos produtores

O terceiro edital vai apoiar até seis projetos de associações e cooperativas da agricultura familiar em Sergipe. Os recursos, que variam entre R$ 200 mil e R$ 300 mil, serão usados na compra de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. “A agricultura familiar é essencial para a segurança alimentar do país. Dar suporte aos pequenos produtores é investir em dignidade e geração de renda no campo”, afirmou Alessandro Vieira.

