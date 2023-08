Abertura do 15° CECUT reforça luta unificada para a vitória

Na luta por justiça social em Sergipe e no Brasil, a união do movimento sindical e dos movimentos sociais foi a tônica de abertura do 15° CECUT

Auditório lotado na abertura do 15° CECUT (Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores) na noite desta sexta-feira, dia 4 de agosto. O movimento sindical e os movimentos sociais participaram do debate e discutiram desafios da classe trabalhadora em Sergipe e no Brasil.

“Os entraves e desafios para a Classe Trabalhadora no atual cenário do Governo Lula” foi o debate que abriu o 15° CECUT (Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores).

Jandyra Uehara, secretária nacional da CUT de Políticas Sociais e Direitos Humanos, iniciou a palestra falando sobre os problemas decorrentes da independência do Banco Central e a alta taxa de juros que mantém a população endividada, entre outras questões.

“Não é possível derrotar o neofascismo sem derrotar o neoliberalismo. E para derrotar o neoliberalismo, nós precisamos disputar o Governo Lula. Precisamos ter nossas organizações de classe mobilizadas. Um dos desafios do nosso Congresso da CUT é descobrir como superar este individualismo e a fragmentação dos trabalhadores para fortalecer a luta coletiva”, observou Jandyra.

O diretor Nacional Administrativo Financeiro da CUT, Ariovaldo de Camargo, não veio para o Congresso devido a questões pessoais. Assim o secretário Geral da CUT Sergipe, Jairo de Jesus, fez a palestra em seu lugar.

Jairo de Jesus falou sobre os dias difíceis de luta em defesa da democracia resgatando a prisão injusta de Lula para que ele não fosse presidente do Brasil.

“Não podemos esquecer os dias difíceis que atravessamos. Estes dias devem ser lembrados e nortear a luta de hoje. Vemos os acordos com os partidos que prenderam Lula, precisamos estar alerta e lutar contra a precarização do trabalho que massacra as trabalhadoras e trabalhadores. As transformações do capitalismo estão destruindo direitos dos trabalhadores no mundo todo, mas no Brasil nem chegamos ao estado de bem estar social. A nossa luta é grande e precisaremos de muita união”, afirmou Jairo.

No debate também foi tratada a temática do aniquilamento da juventude negra; o Arcabouço Fiscal; a necessidade de uma Reforma Tributária para a taxação das grandes fortunas; e a luta por um projeto de segurança nacional que não permita novas tentativas de golpe contra a democracia brasileira.

Além dos dirigentes de 50 sindicatos filiados à CUT Sergipe, a abertura do 15°CECUT contou com a presença de lideranças do MST, MPA, Unegro, Marcha das Margaridas/Fetase, Levante Popular da Juventude, Consulta Popular, PT, ASSIBGE, CNTE, Sinasef, UGT, entre outras lideranças dos movimentos sociais e do movimento sindical.

Inclusive também foram citadas as lutas que estão sendo preparadas para a próxima semana como: o Ato em frente ao TCE às 8h da manhã Em Defesa do Ipesaúde; e dia 9 tem Ato Nacional da CNTE Contra o Novo Ensino Médio que acaba com o futuro da juventude brasileira.

Foto assessoria

Por Iracema Corso