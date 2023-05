ABIH-SE firma mais uma parceria para a divulgação do destino Sergipe

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) firmou mais uma parceria para o desenvolvimento do turismo de Sergipe. Na manhã desta terça-feira, 23, a Associação dos hoteleiros e o Governo do Estado assinaram o termo de cooperação para a divulgação e promoção do destino Sergipe através do projeto elaborado pela ABIH-SE, que vai receber o investimento do governo no valor de R$ 3 milhões.

O anúncio sobre o investimento foi realizado durante um café da manhã, que reuniu autoridades, hoteleiros e representantes do trade turístico. O projeto de divulgação e promoção do destino Sergipe inclui ações de mídia compartilhadas com operadoras de turismo e companhias aéreas; participações em feiras nacionais e apoio a eventos; e realização de Presstrip e Fantour com agentes de viagens, jornalistas, blogueiros e artistas, nos períodos das festas mais tradicionais do estado.

O presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, destaca que o turismo de Sergipe vive hoje o melhor momento, após os anúncios das programações do Forró Caju, 30 dias de forró no Arraiá do Povo, lançamento do calendário de eventos, negociação do Governo com as companhias áreas para a ampliação de voos para o estado, o convênio com a Prefeitura de Aracaju, e agora mais um convênio com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), através do Governo de Sergipe.

“Este é um momento ímpar que estamos vivendo aqui, com a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado, e o trade turístico representado pela ABIH, unindo esforços e trabalhando para trazer mais turistas para o nosso estado”, expressou Antônio Carlos.

Para o governador Fábio Mitidieri, esta é uma política pública para o fortalecimento do turismo. “O que a gente quer é isso, fortalecer o turismo. Não apenas lançar um São João de 30 dias, que é muito importante, que vai movimentar a nossa economia, mas criar o ambiente necessário para que a gente possa divulgar bem o nosso estado”, pontuou o governador.

A hoteleira Vilma Wohlgemuth revelou que está muito animada e esperançosa após os investimentos no turismo, que de acordo com ela, não havia investimentos como este e que agora realmente o setor começou a receber incentivos.

Fonte e foto Inuve Comunicação