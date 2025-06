ABIH-SE recepciona agentes de viagens no Arraiá do Povo, em Aracaju

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), recepcionou neste domingo, 9, um grupo de 30 agentes de viagens da Operadora Cativa, dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O grupo participa de um famtour e foi recepcionado no Camarote do Turismo, no Arraiá do Povo, com o objetivo de vivenciar de perto os festejos juninos e conhecer os atrativos turísticos do estado.

A ação faz parte da estratégia conjunta de promoção do destino Sergipe como opção para o turismo nacional, especialmente durante o período junino, que movimenta toda a cadeia produtiva do setor.

Ao destacar a importância do São João para o fortalecimento do turismo, o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, ressaltou o impacto da ação na capacitação dos agentes de viagens. “Sergipe tem o maior e melhor São João à beira-mar do Brasil, e essa experiência é uma oportunidade para que os profissionais conheçam de perto o evento, o que contribui diretamente na hora de vender o destino”, afirmou o presidente.

Ao vivenciar a festa junina sergipana no Arraiá do Povo, o executivo de contas da Cativa – São Paulo – Marcelo Souza, ressaltou o diferencial cultural do evento. “Agradecer à ABIH e ao Governo de Sergipe, e agradecer também a toda essa recepção calorosa que esse povo sergipano nos traz aqui. Essa festa de São João, que vai acontecer 60 dias agora, entre junho e julho, estamos agora conhecendo essa festa maravilhosa, a festa junina, raiz, de verdade, é aqui em Sergipe”, declarou.

Já Afonso Domingues, executivo de contas da Cativa, responsável por trazer 20 agentes de viagens do Rio de Janeiro, destacou o encantamento do grupo com o destino. “Eles estão maravilhados com Aracaju. A comida é excelente, os lugares são lindos e, mesmo nesses primeiros dias, já vivemos experiências incríveis. O pessoal está ansioso para conhecer mais, especialmente os Cânions de Xingó. A experiência está sendo fantástica, e a expectativa só cresce”, declarou.

