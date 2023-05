Abrasel e Secretaria da Mulher discutem Enfrentamento da Violência contra à Mulher

Em encontro realizado na Churrascada Salt, na Orla de Aracaju, donos de bares e restaurantes se reuniram, nesta terça-feira, 9, para discutir o ‘Protocolo de Acolhimento para Bares e Restaurantes’, organizado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres. O encontro foi promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que é parceria no combate da violência contra a mulher.

O presidente da Abrasel/SE, Bruno Dorea, destacou, na oportunidade, a importância do engajamento dos donos de bares e restaurantes na luta. “A Abrasel se prontificou, desde o início, a ser uma parceria do Governo de Sergipe. Infelizmente, ainda, a violência contra a mulher é uma realidade, uma realidade covarde, que, muitas vezes, acontece em espaços que deveriam ser para diversão, lazer, como é o caso de bares, restaurantes e até casas de shows. Seremos parceiros, daremos todo o suporte necessário, para que as mulheres se sintam mais seguras e tenham todo o acolhimento necessário caso aconteça alguma situação”, assegurou.

Na oportunidade, foi apresentado, detalhadamente, um plano com todas as orientações e direcionamentos desenvolvido por técnicos da Secretaria de Estado da Mulher, que dará todo o suporte aos estabelecimentos parceiros. A secretária de Estado de Políticas para Mulheres, Danielle Garcia, esteve presente no encontro e agradeceu a sensibilidade de todos que fazem parte da Abrasel. “Hoje, a gente deu início a capacitação junto à Abrasel para o cumprimento da Lei Estadual 1.624, que prevê que esses estabelecimentos estejam preparados para acolher a mulher em situação de violência. Foi uma reunião muito positiva que contou com donos e bares de restaurantes da capital, de outras cidades também. Ficamos muito felizes que eles tenham abraçado essa causa com a gente. Nós estabelecemos protocolos de atendimento a essas mulheres, como devem agir, quais são as ações que devem tomar, sem confundir com o trabalho da polícia, obviamente”, explicou a secretária.

O setor de bares e restaurantes é composto por cerca de 55% de mulheres. Para Bruno Dorea, fazer parte dessa luta é um retorno social da entidade. “Não poderíamos deixar de ser parceiros desse movimento de combate à violência contra a mulher. Como uma Associação que representa um setor que, em sua maioria, é composto por mulheres, sentimo-nos responsáveis também. E estaremos firmes para enfrentar esse tipo de violência covarde e desumana”, reforçou Bruno.

Foto: Andrei Ferreira

