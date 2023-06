ABRAz Sergipe promove Arraiá beneficente no próximo domingo

No próximo domingo, dia 02 de julho, a Regional Sergipe da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz Sergipe) realizará um tradicional Arraiá com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição e impulsionar suas importantes ações voltadas para a conscientização e o apoio a pacientes e familiares afetados pela doença de Alzheimer.

O evento, que promete ser uma festa cheia de alegria e solidariedade, acontecerá na Associação de Moradores do Parque Residencial Beira Rio, no bairro Inácio Barbosa, a partir das 12h. O Arraiá contará com decoração típica junina, brincadeiras e muita música com a banda Amigos DU’ Som.

O Arraiá também terá diversas opções gastronômicas, como comidas típicas, doces e salgados, tudo preparado com muito carinho por voluntários engajados na causa. Os recursos arrecadados com as vendas serão destinados às atividades desenvolvidas pela ABRAz Sergipe.

A ABRAz Sergipe é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo principal apoiar e orientar pacientes e familiares afetados pela doença de Alzheimer. Por meio de ações educativas, grupos de apoio e atendimentos especializados, a associação busca há 14 anos proporcionar acolhimento, informação e suporte emocional para aqueles que convivem com os desafios dessa doença neurodegenerativa.

Segundo Maria Suzana Souza, presidente da ABRAz Sergipe, “o Arraiá é um momento especial para reunir a população e sensibilizá-la sobre a importância da causa do Alzheimer. Além de arrecadar fundos, queremos promover a conscientização e disseminar informações sobre a doença, ajudando a quebrar o estigma e o preconceito que muitas vezes envolvem o tema. Portanto, se você deseja se divertir, saborear deliciosas comidas juninas e, ao mesmo tempo, ajudar a ABRAz Sergipe a continuar seu importante trabalho, participe!”, convida a presidente.

A ABRAz Sergipe conta com o apoio de voluntários, empresas parceiras e da sociedade em geral para continuar promovendo suas atividades e expandir seu alcance. O Arraiá é uma oportunidade não apenas de contribuir financeiramente para a instituição, mas também de participar de uma celebração solidária e engajada.

Ingressos

Os ingressos para o Arraiá da ABRAz Sergipe estão disponíveis para venda no valor de R$ 20 e podem ser adquiridos antecipadamente através do telefone 79 99975-8256, ou no local do evento no dia.

