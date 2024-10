ABSTENÇÃO NO ESTADO FOI DE 16,97%. ARACAJU ATINGIU 21,15% DE ELEITORES FALTOSOS NO 1º TURNO, DIZ TRE

No primeiro turno das eleições municipais de 2024, realizado no dia 6 de outubro, em Sergipe, dos 1.733.785 eleitores aptos a votar, 294.172 não participaram do pleito, o que representa uma abstenção média de 16,97%.

Já na capital Aracaju, dos 416.605 eleitores aptos, 88.091 não compareceram às urnas, resultando abstenção de 21,15%, acima da média estadual. O eleitorado aracajuano está distribuído em três Zonas Eleitorais: 1ª, 2ª e 27ª Zonas Eleitorais.

Na 1ª Zona Eleitoral, que concentra 139.773 eleitores e cobre a área norte da capital, a exemplo dos bairros Porto Dantas, 18 do Forte e Bugio, a abstenção foi a menor entre as três Zonas da capital (19,26%). A 2ª Zona abrange grandes bairros da capital, a como os bairros Salgado Filho, Siqueira Campos, 13 de Julho e Luzia. A 2ª Zona, que também possui jurisdição sob a Barra dos Coqueiros, apresentou um índice de abstenção de 21,80%.

Das três Zonas da capital, a 27ª ZE registrou o maior percentual de abstenção (22,40%), ficando aproximadamente cinco pontos acima da média geral do estado (16,97%). A 27ª ZE possui jurisdição sobre a Zona Sul/área de expansão de Aracaju, a exemplo dos bairros Atalaia, Coroa do Meio e Mosqueiro. A 27ª ZE têm 136.493 eleitores, sendo registradas 30.575 ausências às urnas naquela região.

No interior, em vários municípios, a participação dos eleitores foi superior à média do estado. Os menores índices de abstenção foram registrados em Pedra Mole, com 246 ausentes (7,08%); Amparo de São Francisco, com 217 ausentes (7,17%); e São Francisco, com 310 ausentes (8,06%).

Por outro lado, além da 27ª Zona de Aracaju, os maiores percentuais de abstenção foram observados em Pirambu (19,94%), Canindé de São Francisco (20,08%), Estância (20,47%), Carmópolis (20,22%), e Santo Amaro das Brotas (20,84%).

Com o segundo turno marcado, em Aracaju, para o dia 27 de outubro, a Justiça Eleitoral ressalta a importância de que todos compareçam às urnas, pois a participação de cada cidadão é fundamental para fortalecer a democracia e garantir a representatividade nas decisões que moldarão o futuro da capital de Sergipe.

Fonte TRE/SE