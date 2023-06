Ação conjunta prende investigado por agredir a irmã em Poço Verde

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a própria irmã na cidade de Poço Verde. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (22).

De acordo com as informações policiais, o fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil no dia 20 de junho, quando a jovem foi atendida no hospital municipal da cidade. Assim, a Polícia Militar iniciou as buscas pelo suspeito.

Ainda segundo as informações policiais, o homem foi preso em flagrante. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP