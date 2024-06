AÇÃO CONJUNTA RESULTA NA PRISÃO DE CASAL POR SUSPEITA DE TRÁFICO E APREENDE 249 PINOS DE COCAÍNA E MACONHA

Equipes do 3º BPM e da Polícia Civil prenderam nesta segunda-feira (10) um casal por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Povoado Mangueira, em Itabaiana.

Segundo informações, equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 3º BPM foram acionados por policiais civis para prestar apoio em ocorrência envolvendo tráfico ilícito de drogas no Povoado Mangueira.

No endereço, as equipes apreenderam 249 de cocaína, maconha e materiais usados para embalagens das drogas, R$ 177,00 em dinheiro, além de uma balança de precisão e telefones.

O companheiro da suspeita confessou que morava na residência e que o local era usado para armazenar os entorpecentes.

O casal e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana.

Com informações e foto da PM/SE