ACIDENTE  ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO E MOTO DEIXA UMA PESSOA MORTA NA RODOVIA SE-170, EM LAGARTO

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta no inicio da noite desta segunda-feira (04), na Rodovia SE-170, em Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), são de que o carro saía de um condomínio e quanto tentou ingressar na via, acabou colidindo transversalmente com uma motocicleta que seguia sentido Riachão do Dantas/Lagarto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito do condutor.

Ainda segundo o BPRv, a condutora do veículo, foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

