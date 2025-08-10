AÇÕES DO GOVERNO DE SERGIPE FORTALECEM ENVOLVIMENTO PATERNO E PRESENÇA ATIVA NA VIDA DOS FILHOS

O Dia dos Pais, celebrado neste domingo, 10, é um convite para reconhecer o valor da presença paterna no dia a dia e o impacto positivo desse vínculo na vida dos filhos e da sociedade. Mais do que uma comemoração simbólica, a data direciona à reflexão sobre a responsabilidade dos pais no desenvolvimento emocional e social das crianças. Em Sergipe, políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado em áreas como educação, saúde, assistência social e segurança alimentar têm contribuído para fortalecer esse vínculo, criando condições para que os pais estejam mais presentes no cotidiano dos filhos.

O fortalecimento do vínculo paternal é reforçado por ações concretas que garantem cuidado e acolhimento desde os primeiros dias de vida. Um exemplo é o Método Canguru, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que oferece assistência humanizada a recém-nascidos prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. O método, dividido em três etapas do pré-natal ao pós-alta, promove o desenvolvimento saudável ao incentivar o contato direto entre pais, mães e bebês.

Foi nesse contexto que o servidor público Erick Vinícius, de Pacatuba, vivenciou uma experiência marcante ao se tornar pai dos gêmeos Breno e Bianca, nascidos prematuros em julho. Já pai de uma criança de sete anos, ele acompanhou de perto todo o processo, do parto à internação na Utin. “Está sendo muito bom ajudar minha esposa e cuidar dos nossos filhos. É ótimo tê-los colados em mim. Se pudesse, viveria com os dois um do lado do outro, é bom demais”, contou, emocionado.

A presença ativa de Erick é exemplo de como o envolvimento paterno pode ser fundamental, sobretudo em situações delicadas como a prematuridade. “Tento ter uma participação ativa, para que possamos ajudar um ao outro”, relatou. Além do empenho da família, ele destacou o suporte oferecido pela rede pública de saúde: “meu menino já teve alta, e aqui temos todo o apoio”, destacou.

Participação ativa

Essa proximidade dos pais é fundamental no decorrer da infância. Nesse contexto, a vida escolar se torna um dos principais espaços de formação, e a presença paterna ativa nesse processo é fundamental para fortalecer o vínculo com o aprendizado. Em Sergipe, esse envolvimento é estimulado também por meio de investimentos na infraestrutura das escolas estaduais, que garantem um ambiente mais acolhedor e propício ao desenvolvimento dos alunos.

Conhecer o novo espaço escolar foi o que motivou o técnico de áudio Marcos Vinícius a acompanhar de perto a volta às aulas do filho Vitor Gabriel, aluno do 6º ano no Colégio Estadual Ivo do Prado, em Aracaju. A unidade foi totalmente reformada pelo Governo do Estado e reaberta no início de agosto. “Sempre tive o desejo de estudar na escola. Agora, tenho o meu filho com a oportunidade de estar na Ivo do Prado, com essa reforma e adequação para ele poder estudar”, afirmou. Para ele, a estrutura renovada e climatizada estimula a permanência dos estudantes e favorece o rendimento escolar.

A mesma percepção é compartilhada por Ubirajara Flores de Araújo, pai de Gabrielle Maiara, aluna do 7º ano da escola. “Minha filha está sendo bem-cuidada, em um espaço adequado, recebendo toda a educação e orientação possível. Só tenho a dizer que fico feliz em saber que ela está estudando nessa escola”, considerou.

A estrutura e as condições se somam à participação familiar, e a presença paterna é um grande diferencial. Marcos Vinícius fez questão de destacar a importância disso no crescimento do filho. “Estou aqui neste primeiro dia, assim como em diversas ações no colégio, participo de todas. Sou bastante rigoroso e sempre puxo atenção para ele ser alguém na vida”, pontuou.

Cuidado que transforma

O envolvimento dos pais no cotidiano dos filhos vai além do ambiente escolar e se estende também a outras dimensões formativas, como o esporte. Por meio de programas e estruturas oferecidas pelo Governo de Sergipe, como as Escolas de Esporte, muitos pais encontram um espaço acolhedor para incentivar o desenvolvimento físico, emocional e social de seus filhos.

Na Escola de Esportes Oseas Dias de Miranda, em Aracaju, referência em modalidades aquáticas como natação, polo aquático e paranatação, a presença paterna tem feito diferença na evolução dos alunos. O aposentado José Jairo dos Santos, pai de Vitória Kawane, de 12 anos, diagnosticada com autismo nível 3 e uma síndrome rara que limita o desenvolvimento, percebeu mudanças significativas após poucos dias de participação da filha. “Ela sempre fala bem da piscina e da natação. Após esses dias frequentando a Escola de Esportes, percebi que ela está se desenvolvendo mais um pouco”, relatou. Para ele, estar ao lado da filha nesse processo é parte fundamental da construção de sua autonomia e bem-estar.

Para Wagner Rocha, pai de Derick, de 7 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a entrada do filho na paranatação representou uma alternativa concreta para romper o isolamento provocado pelo uso excessivo de telas. Ao observar as dificuldades do filho em interagir socialmente, ele decidiu apostar na prática esportiva como forma de estímulo. “Com este projeto, estou vendo que ele está feliz, alegre, tendo uma interação social com as crianças”, relatou. A prática esportiva, somada à presença atenta dos pais, tem permitido que essas crianças criem novos laços, desenvolvam autoestima e adquiram mais qualidade de vida.

Impacto real

Histórias como a do aposentado Paulo Roberto, que sai de Santo Amaro das Brotas às 5h da manhã três vezes por semana para levar o filho a Aracaju, revelam o impacto real do vínculo paternal e das políticas públicas. Paulo Gabriel, de 11 anos, diagnosticado com TEA, iniciou sem saber nadar e hoje participa de competições de paranatação. “Meu filho tinha convulsões por conta da respiração, e isso acabou. Ele se sentia muito isolado e, hoje, conversa com todo mundo. Melhorou em todos os sentidos”, disse o pai, com orgulho.

A presença dos pais no cotidiano dos filhos é o que dá sentido e força às políticas públicas voltadas à infância e juventude. Projetos como os desenvolvidos pelo Governo de Sergipe só alcançam os objetivos quando encontram, nas famílias, aliados dispostos a acompanhar de perto cada etapa do crescimento. Erick Vinícius deixa uma mensagem para os pais nesta data especial: “Seja um pai presente. Temos que estar presente na hora difícil, nos dedicar para poder estar com nossos filhos no dia a dia. Para mim, sendo pai de três, a felicidade é tripla. A alegria é imensa, meus filhos são tudo para mim”, evidenciou.

Foto: Thiago Santos