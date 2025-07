Adailto Souza diz que topa ser candidato ao governo, caso seja indicado por Valmir

O ex prefeito de Itabaiana, Adailto Souza, foi o convidado de Heliomarto Rezende no Podcast Podmaisvezes segunda-feira (21) e falou de sua vida pessoal, durante o tempo que passou em instituição privada e que depois entrou na vida pública, sendo secretario de várias gestões, e que foi dali que ele adquiriu experiência e ajudou muito quando foi Prefeito de Itabaiana.

Adailto deixou um legado da construção da ecoterapia e mais de 700 crianças atipicas matriculadas. O outro legado foi o início da construção do campo municipal Francis de Andrade que irá ser coberto as arquibancadas e as cadeiras sendo o único estádio de futebol municipal coberto no nordeste.

O ex prefeito também agradeceu a saudosa senadora Maria do Carmo por ter enviando emendas para a construção da ecoterapia.

Por fim, Adailto Souza afirmou estar pronto para ser um pré candidato ao senado, mas se caso Valmir de Francisquinho não possa ser candidato ao governo e seu nome seja o escolhido pelo grupo, ele topa ser candidato com a indicação de Valmir de Francisquinho.

Ela ainda comentou sobre o Governo Fabio, senador Alessandro, Emilia prefeita, Valmir de Francisquinho e até o ex governador João Alves.

