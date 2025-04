Adailton Martins anuncia projeto de beach soccer na Barra dos Coqueiros

O deputado Adailton Martins (PSD) registrou na Sessão Plenária desta terça-feira (29) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a assinatura de um Protocolo de Intenções firmado recentemente entre a Prefeitura da Barra dos Coqueiros e a empresa D’ Sports Gestão Esportiva, para a organização e gestão de eventos esportivos de beach soccer (futebol de areia) no município. O objetivo é incentivar o esporte nas mais diversas modalidades e atrair grandes eventos esportivos como forma de fomentar o turismo e fortalecer a economia local.

“Com o Protocolo de Intenções, será implantado um grande projeto educativo social, educacional e ambiental na Atalaia Nova; com a chancela e apoio logístico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Sergipana de Futebol. A Prefeitura vai construir uma arena multiesportiva, concentrada na prática do beach soccer”, afirma.

Adailton Martins acrescentou que no futuro a Barra dos Coqueiros será um centro nacional de beach soccer, esporte realizado na areia.

“Isso por meio da participação de clubes, ligas estaduais, escolinhas para crianças e jovens, além da realização de eventos esportivos nacionais e internacionais. Conhecido como o nosso velho futebol de areia, o beach soccer surgiu no Brasil, tendo sido instituída em 1992 e que atualmente está em destaque no mundo inteiro, cujas regras misturam o futebol e campo com o futebol de salão. Grandes clubes como o Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo, Miller, Leverpool, Barcelona; times e seleções de Portugal, da Arábia Saudita, do Líbano, Kuwait, Israel, fazem do beach soccer uma atração esportiva de grande dimensão, além de shows, negócios e multimídia. Grandes emissoras como Globo, Record, CNN, fazem as transmissões dos campeonatos de futebol de areia e atingem alcance em todo o mundo”, enfatiza.

O parlamentar lembrou que o sergipano Léo Braga, ex-técnico da Seleção Brasileira de Beach Soccer, está atualmente na direção do time do Barcelona, na Espanha. “Ele já implantou projetos semelhantes ao previsto para a Barra dos Coqueiros, em São Paulo, Maranhão, Bahia, Pernambuco e agora será a vez de Sergipe, sua terra natal. Ainda essa semana a ideia desse projeto esportivo ao governador do estado, com a certeza que Fábio Mitidieri dará apoio a esse grande empreendimento esportivo que fará da Barra dos Coqueiros, a sede da futura Liga de Beach Soccer do Nordeste, gerando emprego e renda para os sergipanos”, complementa destacando um vídeo sobre o assunto produzido pela TV Alese.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza