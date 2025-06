Adailton Martins celebra a inauguração do Centro de Alta Complexidade Vascular no Huse

O deputado Adailton Martins (PSD) ressaltou na Sessão Plenária, desta quinta-feira (12), a inauguração do Centro de Alta Complexidade Vascular Dr. José Augusto Barreto no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), marcado para esta sexta-feira (13).

“O serviço posssibilitará acesso à alta tecnologia voltada às linhas de cuidados nas especialidades de cardiologia, neurologia clínica e neurologia pediátrica. O Centro traz o significado do avanço e assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que terão acesso aos melhores tratamentos de várias doenças cardiovasculares”, informa.

Segundo o parlamentar, com a estrutura moderna, o Centro de Hemodinâmica terá oito leitos de preparação e recuperação cirúrgica. “Além disso, conta com nove leitos exclusivos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), posto de enfermagem, duas enfermarias exclusivas com seis leitos, salas de cirurgia e de hemodinâmica, espaço de estar para os médicos e equipes multiprofissionais, farmácia entre serviços. O investimento supera a marca de 8 milhões de Reais; estamos vendo o Governo preocupado com a saúde”, ressalta.

O deputado Manuel Marcos (PSD) também falou sobre o assunto, que segundo ele, vem lutando desde quando foi eleito vereador de Aracaju, para a construção do Centro de Alta Complexidade Vascular Dr. José Augusto Barreto. “Parabenizo o governador Fábio Mitidieri e o secretário de Estado da Saúde, pela inauguração desse Centro de Hemodinâmica no Hospital de Urgência de Sergipe, pois trará grandes benefícios à população”, entende.

Turismo

Adailton Martins também falou sobre o Turismo no estado de Sergipe. “Os hotéis e os restaurantes estão lotados e isso é riqueza para o nosso estado, é pessoal trabalhando. O governador transformou nosso junho e julho naquela referência política que a gente tanto quis. Também vamos falar na nossa segurança pública, pois não teríamos turismo sem segurança e eu parabenizo o coronel (Alexsandro) Ribeiro, comandante da Polícia Militar, e o secretário de Segurança Pública, João Eloy, que tem feito um belo trabalho conquistando o resultado de Sergipe como o mais seguro do país”, enfatiza.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza