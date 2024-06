Adailton Martins comemora oferta de voos entre Aracaju e Campina Grande

O deputado Adailton Martins (PSD) usou o grande expediente, nesta quinta-feira (13), para falar sobre o turismo no estado. Ele comemorou o início da oferta de voos diretos entre Aracaju e Campina Grande durante os festejos juninos.

As passagens começaram a ser comercializadas nesta quarta-feira (12) e seguirão disponíveis até o dia 31 de julho, sempre às quartas-feiras, com saída às 18h20 e chegada às 20h10. O deputado explicou que esta ação facilita a chegada de turistas.

“A ação promocional tem o propósito de fomentar as festas regionais para que o turista que vem da Paraíba possa prestigiar o São João de Sergipe e o sergipano curtir a festa em Campina Grande”, acrescentou.

Com isso, a perspectiva é que novos postos de trabalho sejam criados com o maior número de pessoas visitando Sergipe. Desta forma, a renda da população poderá ter um acréscimo neste período de festas.

“Além disso, Sergipe foi contemplado, neste mês de junho, com dez mil novos assentos em voos no Aeroporto Internacional de Aracaju, segundo a Aena. O objetivo é garantir que mais turistas possam vir ao estado para curtir os festejos juninos, que estão sendo realizados na Orla da Atalaia e no interior do Estado.

O parlamentar disse que se trata do resultado dos investimentos realizados pelo Governo do Estado para impulsionar o turismo. Ele contou que dados da Decolar, empresa de viagens líder na América Latina, mostram que a capital sergipana está entre as 20 cidades mais procuradas para as férias de julho de 2024.

As declarações ocorreram em pedido de ‘Questão de Ordem’ durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira