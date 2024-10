Adailton Martins destaca acordo histórico do Executivo para pagamento do Ecad

O deputado Adailton Martins (PSD), destacou na sessão plenária desta quarta-feira (9) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) do Governo do Estado de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), a assinatura um acordo inovador com o Escritório Central de Arrecadação de Direitos (Ecad).

A ação envolve envolve cerca de R$ 2 milhões para regularizar o pagamento dos direitos autorais em eventos no estado. “Essa ação beneficiará mais de 2 mil compositores ativos”, enfatizou o deputado Adailton Martins.

O acordo foi firmado durante uma reunião com representantes de associações de gestão coletiva, no dia 7 de outubro. “Com isso temos a valorização da produção artística local e garante que os artistas sejam justamente remunerados por suas obras. O Ecad, responsável pela administração dos direitos autorais de execução pública musical, facilita o pagamento conforme a utilização das músicas em diversas mídias”, explicou o parlamentar Adailton Martins.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos