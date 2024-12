Adailton Martins destaca andamento de obras do Hospital do Câncer

Na sessão plenária desta quarta-feira (11) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Adailton Martins (PSD) destacou o andamento das obras do Hospital Especializado em Câncer Governador Marcelo Déda. De acordo com o parlamentar, as obras estão bem avançadas e se aproximam dos 70%.

“A previsão de conclusão deste importante equipamento de saúde que está sendo levantado pelo Governo do Estado é agosto de 2025. Com investimento superior de R$ 170 milhões, a unidade vai oferecer assistência no diagnóstico e tratamento de câncer para a população sergipana, ressaltou o parlamentar.

Atualmente, Sergipe dispõe de três Unidades de Alta Complexidade com serviços voltados à Atenção Oncológica: Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), Hospital de Cirurgia e Hospital Universitário de Aracaju (HU). “Com essa nova unidade, o tratamento de câncer no estado passará por um reordenamento”, explicou o deputado Adailton Martins.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos