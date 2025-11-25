Adailton Martins destaca avanços nos 72 anos de Emancipação Política da Barra dos Coqueiros

Na manhã desta terça-feira, 25, o deputado estadual Adailton Martins (PSD) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para celebrar os 72 anos de Emancipação Política da Barra dos Coqueiros, município pelo qual mantém profundo carinho, respeito e compromisso público.

Durante o pronunciamento, o parlamentar convidou toda a população sergipana e seus colegas deputados a participarem da programação especial organizada pela Prefeitura, composta por atividades culturais, esportivas e musicais. “Será um momento de integração, alegria e valorização da nossa história”, afirmou.

Adailton Martins destacou importantes ações que têm impulsionado o desenvolvimento da Barra dos Coqueiros nos últimos anos. Entre elas, citou a Indicação nº 76, que propõe ao Governo do Estado a construção de um viaduto de grande relevância para Aracaju, Barra dos Coqueiros e municípios próximos, obra fundamental para ampliar a segurança no trânsito e promover o avanço econômico e urbano da região.

Outra iniciativa reforçada foi a Indicação nº 269, que solicita estudo técnico, econômico e ambiental para a construção de uma nova ponte ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros. O deputado comemorou o fato de o projeto já estar em fase de planejamento e licitação, tornando realidade um sonho antigo da população. “É uma conquista que prepara a Barra dos Coqueiros para o futuro, garantindo mobilidade e qualidade de vida”, completou.

Na área da saúde, o parlamentar destacou a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para a construção de um Centro de Tratamento para pessoas com diabetes, além da contribuição para a reforma e ampliação do Hospital Municipal. O deputado recordou ainda que, entre 2019 e 2024, destinou mais de R$ 1,5 milhão em emendas, especialmente para o fortalecimento da rede de saúde. Outro investimento de grande impacto, segundo ele, foi o aporte de mais de R$ 1,6 milhão à Associação dos Moradores do Olimar, que possibilitou a aquisição de ambulância, van, reforma do prédio e contratação de 19 profissionais para atendimento especializado a pessoas autistas — atualmente beneficiando 127 atendidos de forma contínua.

Para 2025, ele também elencou proposituras como a duplicação da SE-100, no trecho entre Barra dos Coqueiros e o Porto; e da Rodovia José de Campos, da Santa à Atalaia Nova. Em relação às obras do Governo Municipal, o deputado parabenizou o prefeito Airton Martins pela gestão e mencionou investimentos como a construção do Complexo Turístico da Praia da Costa, pavimentação da Avenida Toureiro, criação da Praça do Turista e da Praça da Mangaba, duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a construção de uma creche, entre outras melhorias.

Adailton Martins também informou que novas conquistas estão asseguradas por meio das emendas do senador Alessandro Vieira (MDB), que destinou mais de R$ 10 milhões para a construção de uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), duas UBS (Bairro Baixo e Olímpio Grande), reforma da Clínica de Saúde da Família Santa Luzia, aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal, instalação de módulo esportivo e apoio às atividades da Organização Sociocultural Amigos da Cultura e Meio Ambiente (OSCATMA).

“Esses investimentos consolidam a Barra dos Coqueiros como um dos municípios que mais crescem em Sergipe. Vamos celebrar nossos 72 anos de emancipação com orgulho e esperança em um futuro ainda mais promissor”, concluiu o deputado, reforçando o convite para as comemorações oficiais.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira I. Vasconcelos