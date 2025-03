Adailton Martins destaca importância do Cartão Comida na Mesa para as famílias da Barra

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros deu início, nesta quarta-feira, 26, à entrega do novo Cartão Comida na Mesa, que agora passa a ter o valor de R$ 600,00. O deputado Adailton Martins participou da solenidade onde os primeiros 1.500 beneficiários receberam o cartão com o valor já disponível.

O parlamentar destacou a importância do programa, que foi criado ainda no primeiro mandato do prefeito Airton Martins e passou por reformulações para ampliar seu alcance e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa.

“Um programa muito importante, iniciado ainda no primeiro mandato de Airton, garantindo recursos para quem precisa. Muito importante o recadastramento para excluir aqueles que estavam recebendo indevidamente e garantir o pagamento para quem realmente precisa”, ressaltou o deputado Adailton Martins.

Com o reajuste de R$ 250 para R$ 600, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade, além de impulsionar a economia local. “Estamos cumprindo mais um compromisso firmado com a população da Barra de aumentar o valor para R$ 600,00, mais que o dobro do que era pago anteriormente. E vamos ampliar esse benefício para que mais famílias recebam”, afirmou o gestor.

Adailton Martins também ressaltou que o programa reforça o compromisso da administração com o desenvolvimento econômico do município. “Ao reajustar o valor para R$ 600, ele cumpre mais uma promessa de campanha, assim como fez com o IPTU. Além de garantir renda para as famílias, contribui para fortalecer o comércio local”, enfatizou o deputado.

O programa segue como uma das principais ações sociais da gestão municipal, garantindo dignidade e justiça social para os mais necessitados. O deputado Adailton Martins reafirmou o compromisso do seu mandato em continuar apoiando a população da Barra dos Coqueiros. “O nosso mandato segue à disposição do povo da Barra, buscando recursos para atender suas demandas”, afirmou.

