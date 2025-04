Adailton Martins destaca importância do programa ‘Sergipe é Aqui’ em São Domingos

Durante Sessão Plenária nesta quinta-feira (3), o deputado Adailton Martins (PSD) ressaltou a importância da 44ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é Aqui’, que será realizada nesta sexta-feira (4), no município de São Domingos, na região agreste do estado. A iniciativa do Governo de Sergipe levará uma série de serviços essenciais à população local e de cidades vizinhas.

“Essa é uma ação fundamental para aproximar o Governo do Estado da população e garantir o acesso a serviços essenciais, como a emissão de documentos e exames médicos. Muitas pessoas não têm condições de se deslocar até a capital para conseguir esses atendimentos, e essa iniciativa facilita a vida dos sergipanos”, afirmou o deputado.

O evento contará com serviços como a emissão de documentos, incluindo CPF, RG e ID Jovem, além da realização de exames médicos disponibilizados pelas carretas do Homem e da Mulher. A estrutura do programa estará montada no entorno do Centro de Excelência Emeliano Ribeiro e na sede da Prefeitura de São Domingos, a partir das 8h.

Adailton Martins destacou ainda o impacto social do programa e a importância de sua continuidade. “Esse é um governo que olha para todos os municípios. A população de São Domingos e da região agreste terá um dia repleto de serviços essenciais que fazem a diferença na vida das pessoas”, disse.

O programa ‘Sergipe é Aqui’ tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços públicos, promovendo cidadania e inclusão social em diversas regiões do estado.

Foto: Jadilson Simões|

Por Débora Nepomuceno Marques