Adailton Martins destaca melhorias em diversos setores na Barra dos Coqueiros

No uso da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta quarta-feira (26), o deputado Adailton Martins (PSD) destacou melhorias realizadas no município da Barra dos Coqueiros em diversas áreas. De acordo com o parlamentar, a área social foi uma das contempladas pela gestão daquele município.

“Hoje, foram realizadas a entrega de mil quinhentos cartões do programa Comida na Mesa. A ação é uma complementação alimentar. Os cartões tem o valor de R$ 600 e atende a população em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Neste momento estão sendo realizados recadastramentos para otimizar a realização da ação social”, declarou o deputado Adailton Martins.

Centro de Diabetes

O parlamentar também destacou a possibilidade de um Centro de Atendimento voltado para pessoas com diabetes no município da Barra dos Coqueiros. “ Colocaremos uma emenda parlamentar de nossa autoria para construção do centro de atendimento as pessoas com diabetes na Barra dos Coqueiros. O objetivo é dar mais qualidade de vida para as pessoas que convivem com a doença”, destacou o deputado.

Mobilidade Urbana

Outro ponto abordado pelo deputado Adailton Martins foi a mobilidade urbana na Barra dos Coqueiros. “ Para facilitar o acesso as praias e evitar engarrafamentos haverá a duplicação da rodovia e a construção do viaduto na rótula da avenida principal do município”, falou o deputado.

A diminuição do valor do IPTU na Barra dos Coqueiros também foi assunto citado pelo parlamentar.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos