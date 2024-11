Adailton fala sobre possível má execução de obra em Barra

O deputado Adailton Martins (PSD) subiu à Tribuna, nesta terça-feira, 26, para falar sobre possíveis desvios de recurso público na obra de revitalização da orla do Rio Sergipe, no município de Barra dos Coqueiros. A obra foi iniciada em 21 de dezembro de 2023 e tem o prazo de execução de 18 meses, com o valor total de R$ 8.572.701;12.

O parlamentar informou que a obra está com 26,56% concluído, com pagamentos já efetuados da ordem de R$ 2.474.530,94. Ele afirmou que a execução não seguiu as especificações previstas em contrato e mostrou fotos atuais.

“Vocês estão vendo que os recursos públicos estão sendo usados errado, o guarda-corpo já está todo oxidado e não foi inaugurado e o piso tem seis centímetros quando deveria ter quatro centímetros, isso é um valor absurdo que está sendo retirado do povo”, disse.

O deputado acrescentou que a obra ainda pode ser paralisada já que muitas denúncias surgiram nos últimos meses. Adailton Martins explicou que os itens podem representar ainda falta de segurança para os usuários.

“Além de todos os indícios de irregularidade, existe um processo judicial tramitando, que impede o andamento do serviço. Precisamos, em face de todas as evidências de irregularidades, combater esses desvios com todas as nossas forças, garantindo que os recursos públicos para execução das obras, recebidos pela gestão atual da Barra dos Coqueiros, sejam utilizados da forma correta e transparente, em benefício de toda a população”, afirmou.

As declarações ocorreram durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira