ADAILTON RECEBE DOCUMENTOS SOBRE REGULAMENTAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA NO HOSPITAL DA CRIANÇA

O deputado Adailton Martins (PSD) falou na Sessão Plenária desta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), sobre uma visita que fez juntamente com os colegas parlamentares Lidiane Lucena (Republicanos) e Cristiano Cavalcante (União Brasil) ao Hospital da Criança.

Ele explicou que o objetivo da visita foi verificar denúncias de médicos levadas ao plenário da Alese por deputados de oposição. “Cobramos ao secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri, uma explicação quanto às denúncias em virtude de problemas com a contratação de Organizações Sociais de Saúde (OSS). Hoje recebemos toda a documentação da Irmandade Boituva de Saúde e Educação solicitada por ofício pela Secretaria de Saúde de Sergipe sobre a devida regularização do Centro Cárdio em São Paulo”, explica.

Adailton Martins acrescentou que a empresa Centro Cárdio Serviço Hospitalar que vem prestando atividades no Hospital da Criança possui endereço fixo e regularização para funcionar como pessoa jurídica de direito privado, com liberação pela receita federal. “A empresa é detentora de outros contratos diversos com as suas especificidades seja por sistema de quotas ou outra forma legal. No caso do Hospital da Criança, inicialmente foi proposta aos médicos a quota participativa e não houve qualquer resistência haja vista que todos estão há 90 dias trabalhando com toda a dedicação, comprometimento e pagamento realizado de forma pactuada na conta dos mesmos. A empresa disse que ao ser surpreendida com vídeos do Sindicato dos Médicos, teve uma tratativa com os profissionais para uma nova forma de contratação”, observa reiterando a regulamentação da empresa por envio de documentos.

O deputado enfatizou: “o Governo do Estado não aceita irregularidades em qualquer prestador de serviço que esteja trabalhando em Sergipe”.

Foto: Jadilson Simões – Por Aldaci de Souza